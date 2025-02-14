Начинала урок, когда раздался взрыв: в Днепре спасают учительницу из Покровска

Она как раз начинала урок, когда раздался взрыв. Вспышка, грохот, а затем тьма. В сознание пришла уже в больнице с изорванным телом. Татьяна учительница физкультуры из Покровского района Донетчины. Сейчас женщину спасают в Днепре. Впереди продолжительная реабилитация и операции на ее изуродованном лице.

Лежа неподвижно из-за сломанных ребер, больше всего мечтает вернуться к любимым урокам. Корреспондентка ТСН Анастасия Неверная рассказала больше.

Татьяна почти 40 лет проработала учительницей физкультуры. Активным был каждый день ее жизни. Сейчас любое движение отдает страшной болью, впрочем она не сдается. Татьяна рассказывает, готовилась начинать урок, как вдруг взрыв.

“Включила ноутбук, мы дистанционно работаем, слышу взрыв рядом, и больше я ничего не помню. Вспышка, взрыв – все, и пришла в себя уже здесь, в больнице”, – говорит Татьяна.

Спасать женщину пытались в Покровске, затем доставили в Днепр. Состояние было тяжелое, вся окровавленная, дышала благодаря аппаратам.

“Имеет черепно-мозговое ранение, большие ушибы легких, переломы ребер, все тело словно изрезано ножом. Все простыни были просто в крови. Некоторые стекла зашли далеко, нужно было удалять”, – рассказывает врач.

Врач

Впереди у учительницы продолжительная реабилитация. Врачи должны собрать поврежденный обломками нос и подготовить лицо к дальнейшим операциям.

"Сейчас мы пытаемся сделать все, чтобы в дальнейшем пластические операции пришли удачно, потому что все лицо избито, по всему телу очень большие порезы", — говорит врач.

Уже после интервью Татьяна попросила не показывать ее лицо. Не хочет, чтобы ученики видели ее такой. Заметно оживляется только когда рассказывает о любимой работе.

“Вы же понимаете, дети много сидят, проводят время за мониторами, их обязательно на физкультуре нужно развлечь, размять, так чтобы они подвигались. Интересные разминки ведем под музыкальное сопровождение, детей это заряжает”, – говорит учительница.

Радуется, что школьники не успели присоединиться к уроку и не увидели страшный взрыв онлайн. Дом, в котором с мужем прожили много лет, был полностью разрушен. Возвращаться супругам некуда. Поэтому после выздоровления Татьяна поедет к детям в Винницкую область. Но, несмотря ни на что, уже думает о возвращении на работу.

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