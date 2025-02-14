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Зеленський може будь-коли зателефонувати Трампу

Зеленський може будь-коли зателефонувати Трампу

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Володимир Зеленський

Український лідер зазначив, що розраховує на допомогу президента США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його американський колега Дональд Трамп дав йому свій номер телефону і запропонував телефонувати в будь-який час.

Про це він сказав у п’ятницю, 14 лютого, під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Свою недавню телефонну розмову з президентом США Зеленський назвав “чудовою”.

“Він дав номер телефону. І він сказав, що "ви можете телефонувати у будь-який час", - сказав український лідер.

Зеленський зазначив, що розраховує на допомогу Трампа. 

“Я справді розраховую на нього. Бо він президент США, народ проголосував за нього”, - наголосив український президент.

Нагадаємо, одразу після розмови з диктатором Путіним президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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