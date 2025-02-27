Трамп сказал, как закончится война в Украине

Американский президент не хочет больше платить "миллиарды и миллиарды долларов".

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что война в Украине вскоре завершится продолжительным миром.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я думаю, что это будет успешный мир, продолжительный мир, и я надеюсь, что это скоро произойдет", — сказал Трамп.

Президент США добавил, что он не хочет, чтобы в этой войне продолжали убивать солдат, а также не хочет больше платить "миллиарды и миллиарды долларов".

"Никто не хочет этой бессмысленной войны, которая не должна была начинаться. Я думаю, это будет продолжительный мир”, — повторил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин сдержит свое слово и не будет продолжать войну в Украине, если с ним будет заключено соглашение.

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