Трамп сказав, як саме закінчиться війна в Україні

Американський президент не хоче більше платити “мільярди і мільярди доларів”.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що війна в Україні невдовзі завершиться тривалим миром.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

“Я думаю, що це буде успішний мир, тривалий мир, і я сподіваюся, що це швидко відбудеться”, - сказав Трамп.

Президент США додав, що він не хоче, щоб у цій війні продовжували вбивати солдатів, а також не хоче більше платити “мільярди і мільярди доларів”.

“Ніхто не хоче цієї безглуздої війни, яка не мусила починатися. Я думаю, це буде тривалий мир”, - повторив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін дотримає свого слова і не буде продовжувати війну в Україні, якщо з ним буде укладено угоду.

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