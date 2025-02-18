Ракетный удар по Сумам: куда попал враг

По предварительной информации, люди не пострадали.

Вечером вторника, 18 февраля, враг нанес ракетный удар по городу Сумы. Ракета попала рядом с объектом гражданской инфраструктуры в пригороде.

Об этом сообщил и.о. мэра города Артем Кобзарь.

"Взрыв в пригороде. Один из взрывов, которые вы слышали, это прилет ракеты в пригороде, вблизи объекта гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

По информации городского головы, на момент публикации пострадавших и раненых нет. Информация по разрушениям уточняется.

Напомним, вечером 18 февраля Сумы также атаковали российские беспилотники. В городе раздалось несколько взрывов

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