Переговоры с РФ не дадут результата: разведка узнала, чего действительно хочет Путин

Кремлевский диктатор уверен в победе России и надеется истощить Украину и Европу. Потери оккупационной армии не заставят его остановить войну.

По данным западных разведок, президент России Владимир Путин по-прежнему считает, что в конечном итоге сможет оккупировать всю Украину.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на анонимные источники в западной разведке Конгрессе США.

В статье говорится, что по данным разведок США и их близких союзников, Путин по-прежнему хочет захватить всю Украину.

"У нас нет никаких разведданных, что Путин сейчас заинтересован в реальном мирном соглашении", — заявил один из чиновников Конгресса.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями США и России. Но все источники издания в один голос заявляют, что по имеющимся данным, Путин до сих пор верит, что ему хватит ресурсов, чтобы истощить Украину и Европу, и в конечном итоге оккупировать всю территорию соседнего государства, которую сейчас контролирует Киев.

"Он думает, что побеждает", — заявил один из представителей европейской разведки, добавив, что потери российской армии на фронте не заставят Путина отказаться от своих имперских планов.

Однако собеседники издания не исключают, что Путин может даже подписать какое-то соглашение о прекращение огня или даже более широкое мирное соглашение. Однако это будет всего лишь имитация мирных намерений, так как по факту кремлевский диктатор использует эту передышку для восстановления потерь и перевооружения своей армии захватчиков.

Источники сообщили, что среди официальных лиц США и Европы довольно много скептиков, которые сомневаются, что Путин пойдет на уступки и подпишет реальный, прочный мирный договор. Однако есть мнение, что ему нужны переговоры, чтобы выяснить, какие уступки он может получить от Запада, а также, чтобы попытаться вернуться на мировую политическую и экономическую арену.

По словам представителей разведки, Путин не планирует выводить свои войска из Украины. Кроме того, Путин теперь чувствует себя увереннее после недавних комментариев членов команды Трампа, что США не рассматривают членство Украины в НАТО как реалистичный результат урегулирования путем переговоров.

"Его цели остаются максималистскими", — заявил один из представителей западной разведки, добавив, что Путин сохраняет имперские амбиции в отношении всей Украины.

Напомним, США и Россия отклонили предложение Саудовской Аравии пригласить Зеленского на встречу в Эр-Рияде. Теперь перед Украиной может встать сложный выбор — согласиться на плохую сделку или противостоять захватническим планам Кремля без поддержки Белого дома.

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