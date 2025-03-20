Конгресмени США представили резолюцію щодо територій України: в чому суть

Вашингтон офіційно підтвердив свою позицію: анексія українських територій Росією є незаконною.

У США конгресмени представили двопартійну резолюцію, яка підтверджує те, що Вашингтон не визнає окуповані території України частиною Росії.

Про це конгресмен Брайан Фіцпатрік повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Політик заявив, що разом з керівниками делегації Парламентської асамблеї НАТО, конгресменом Майком Тернером та конгресменом Джеррі Конноллі, він представив резолюцію, яка відкидає будь-які російські претензії на суверенну територію України, включно з Кримом, Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

Ця резолюція гарантує, що жодна політика чи дія з боку США не означатиме визнання незаконну російську окупацію. Документ закріплює непохитну відданість Вашингтона незалежності, територіальній цілісності та міжнародному праву України.

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У резолюції вказано, що встановлені 1991 року кордони України залишаються українськими. І це не залежить від російських воєнної окупації, політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії.

"Так само, як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати агресивну війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою", – йдеться у заяві Фіцпатріка.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський остаточно заявив, що Київ не визнає окуповані території російськими. Це "червона лінія", яку держава не перетне.