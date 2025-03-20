Шойгу назвав несподівану "перешкоду" для мирної угоди з Україною

Росія вважає Конституцію України "головною перешкодою" для зусиль щодо мирної угоди, оскільки вона не допускає територіальних змін.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, повідомляє пропагандистське російське агентство ТАСС.

"З українського боку головна перешкода – це Конституція. У них Конституція забороняє будь-які переговори про територіальні зміни", – цинічно заявив російський високопосадовець, який очолював російське міністерство оборони під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

Така заява Сергія Шойгу свідчить про намагання Кремля легітимізувати окупацію значних частин української території в рамках потенційної мирної угоди, яку просуває президент США Дональд Трамп.

Йдеться про незаконно анексований 2014 року Крим, а також частково окуповані після повномасштабного вторгнення 2022-го Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Президент України Володимир Зеленський відкинув будь-яке визнання російської окупації українських територій у мирних переговорах, назвавши це "червоною лінією", яку Київ не перетне. Конституція України визначає, що "територія України в її нинішніх межах є неподільною і недоторканною".

Ще однією ймовірною "перешкодою" для мирних переговорів Сергій Шойгу назвав питання "легітимності влади" в Україні, повторюючи наратив Кремля про те, що Зеленський більше не є легітимним лідером, оскільки Україна призупинила вибори, які мали відбутися 2024 року.

Як відомо, Конституція України забороняє проводити вибори під час воєнного стану, який було запроваджено на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Зеленський заявив, що наступні вибори відбудуться після досягнення мирної угоди та скасування воєнного стану.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф запевняє, що вперше від початку війни з’явилися реальні перспективи для досягнення повного припинення вогню.

Читайте також: