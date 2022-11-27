Оля Цибульська дала пораду самотнім дівчатам, як треба знайомитися з чоловіками

Українська артистка Оля Цибульська поділилася із самотніми дівчатами порадою щодо знайомства з чоловіками.

Співачка поділилася у своєму блозі в Instagram жартівливим відео з салону краси, на якому пояснила, що насправді для цього потрібна лише одна фраза і трохи жіночого шарму.

"Підходиш до чоловіка та й кажеш: "Боже, бачу, що тобі Бог дав усе, окрім мого номеру телефону", - поділилася лайфхаком Цибульська.

У дописі під роликом співачка також попросила дівчат поділитися своїми успіхами та розповісти, чи спрацював її прийом. До речі, шанувальниці Цибульської лайфхак оцінили та зазначили, що візьмуть його собі "на озброєння".

Блін, а я то думаю, що тому красуню сказати!

Мені вже не знадобиться, але подруга пораджу.

Прекрасна ідея!

Раніше Оля Цибульська насмішила підписників кумедним відео зі своїм чоловіком Сергієм, якого майже 20 років ховала від публіки.

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