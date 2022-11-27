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Оля Цибульська дала пораду самотнім дівчатам, як треба знайомитися з чоловіками

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
548
Час на прочитання
1 хв
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Оля Цибульська дала пораду самотнім дівчатам, як треба знайомитися з чоловіками

Оля Цибульська

Співачка зняла кумедне відео.

Українська артистка Оля Цибульська поділилася із самотніми дівчатами порадою щодо знайомства з чоловіками. 

Співачка поділилася у своєму блозі в Instagram жартівливим відео з салону краси, на якому пояснила, що насправді для цього потрібна лише одна фраза і трохи жіночого шарму.

"Підходиш до чоловіка та й кажеш: "Боже, бачу, що тобі Бог дав усе, окрім мого номеру телефону", - поділилася лайфхаком Цибульська. 

У дописі під роликом співачка також попросила дівчат поділитися своїми успіхами та розповісти, чи спрацював її прийом. До речі, шанувальниці Цибульської лайфхак оцінили та зазначили, що візьмуть його собі "на озброєння". 

  • Блін, а я то думаю, що тому красуню сказати!
  • Мені вже не знадобиться, але подруга пораджу.
  • Прекрасна ідея!

Раніше Оля Цибульська насмішила підписників кумедним відео зі своїм чоловіком Сергієм, якого майже 20 років ховала від публіки. 

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Дата публікації
Перегляди
548
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