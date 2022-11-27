Повне дикунство: у Росії футболісти влаштували масову бійку на полі – арбітр роздав 6 червоних карток (відео)

У країні-агресорці вкотре довели, що їй немає місця в цивілізованому світі.

Російські клуби, які відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ до України та вимушені брати участь тільки у внутрішніх турнірах країни-терористки, доводять, що саме там їм і місце.

Під час матчу Кубка Росії між санкт-петербурзьким "Зенітом" і московським "Спартаком" на полі спалахнула масштабна бійка за участю гравців обох команд.

Наприкінці основного часу зустрічі легіонери клубів країни-агресорки Вільмар Барріос ("Зеніт") і Квінсі Промес ("Спартак") вступили в словесну перепалку, яка переросла в штовханину, а потім і в масову бійку, до якої приєдналися й інші футболісти, зокрема й ті, які перебували на лавці запасних. Деякі з них навіть вдалися до ударів кулаками та ногами.

У підсумку рефері вилучив з поля одразу по троє гравців кожної команди – червоні картки отримали Соболєв, Ніколсон, Селіхов, Родрігао, Барріос та Малком.

Раніше ТСН Проспорт писав, що російський хокеїст уперіщив арбітра ключкою і добивав ногами.

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