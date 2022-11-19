Російський хокеїст уперіщив арбітра ключкою і добивав ногами (відео)

У Москві під час хокейного матчу один із гравців мало не вбив суддю за те, що той призначив йому 2-хвилинний штраф.

У столиці Росії у льодовому палаці “Чкалов Арена” під час матчу аматорської ліги "Трудові Резерви" хокеїст московської команди “Леопарди” за допомогою ключки та ковзана помстився арбітрові за вилучення із майданчика.

Відео з фрагментом цього матчу, який транслювався російським телебаченням, публікують у Telegram-каналах.

Інцидент стався на 10-й хвилині другого періоду за рахунку 5:3 на користь суперника московської команди. Арбітр призначив 43-річному “леопарду” Утьонкову 2-хвилинний штраф.

Захисник москвичів замість того, щоб відправитися на лаву штрафників, підкотився до судді, уперіщив його по голові ключкою, а потім добив лежачого ногою.

Гравці команди суперника відтягнули Утьонкова від арбітра, який, прикривши голову, лежав на льоду. Потерпілому ще тривалий час надавали медичну допомогу.

Що характерно, матч одразу не зупинили. Команди дограли другий період, а тільки після перерви московським “Леопардам” через бузувірський вчинок їхнього гравця було присуджено технічну поразку.

Нагадаємо, раніше під час дитячого хокейного турніру в російському Єкатеринбурзі юний воротар однієї з команд побив рефері.

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