Іранські ракети та як від них захиститися: військова розвідка дала відповідь

За даними воєнної розвідки України влітку цього року був заключений контракт РФ з Іраном щодо постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів – Shahed та Mohajer. Перша партія таких БпЛА, що надійшла до Росії, становила близько 350 одиниць, друга – близько 250 одиниць.

Через санкції, які впливають на виробництво озброєнь, у РФ є дефіцит сучасних озброєнь. Через це Росія намагається придбати озброєння в інших країн – світових ізгоїв.

Про надходження іранських озброєнь до Росії в ефірі Військового телебачення України розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Воєнною розвідкою України була підтверджена інформація про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії.

"Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, воєнної розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті наскільки небезпечним є постачання іраном озброєнь до росії. Є практичні результати – після демонстрації реальних доказів, іран змінив свою позицію та перестав спростовувати свою причетність до постачання озброєнь росії. Активна робота на цьому напрямі триває”, - зазначив він.

#ГУРінформує ‼️Іранські ракети та як від них захиститися #ГУРінформує ‼️Іранські ракети та як від них захиститися ▪️Про надходження іранських озброєнь до росії в ефірі Військового телебачення України розповів представник ГУР МО України ▪️Що являють собою іранські балістичні ракети, чому путіну не вистачає своїх, та наскільки допоможуть нам нещодавно отримані новітні західні системи ППО, якщо тегеран передасть кремлю ракетне озброєння – у програмі Військового телебачення України “Під прицілом” розповіли представники структурних підрозділів вітчизняного війська. Зокрема, представник ГУР МО України Вадим Скібіцький зазначив: “За даними воєнної розвідки України влітку цього року був заключений контракт рф з іраном щодо постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів – “Shahed” та “Mohajer”. Перша партія таких БпЛА, що надійшла до росії, становила близько 350 одиниць, друга – близько 250 одиниць. Через вплив санкцій, які впливають на виробництво озброєнь, у рф є дефіцит сучасних озброєнь. Через це рф намагається придбати озброєння в інших країн – світових ізгоїв. Воєнною розвідкою України була підтверджена інформація про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до росії. Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, воєнної розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті наскільки небезпечним є постачання іраном озброєнь до росії. Є практичні результати – після демонстрації реальних доказів, іран змінив свою позицію та перестав спростовувати свою причетність до постачання озброєнь росії. Активна робота на цьому напрямі триває”. Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Субота, 12 листопада 2022 р.

Нагадаємо, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що Іран поки що не передав Росії свої балістичні ракети. Якщо б це сталося, то окупанти б уже обстрілювали ними українську енергетичну інфраструктуру.

Злочинна співпраця - Іран готується надіслати Росії тисячу безпілотників та ракет

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