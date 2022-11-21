Ізраїль попередив РФ: надасть Україні зброю, якщо Москва отримає іранські ракети

Якщо Іран налагодить поставки балістичних ракет власного виробництва до РФ, то Ізраїль дасть подібну зброю Україні.

Радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив, що його країна може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети.

Про це він сказав під час форуму у Бахрейні, передає ізраїльський 9 канал із посиланням на медіакорпорацію Кан.

За словами Хулата, українська армія може отримати “високоточні балістичні ракети”, в разі поставки Іраном подібних ракет власного виробництва Росії.

Джерела Кан у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю також повідомили, що дипломати країни у розмовах із заступником глави МЗС РФ Михайлом Богдановим висловили протест щодо використання російськими військами в Україні іранських безпілотників.

Нагадаємо, ізраїльський прем’єр Лапід в розмові з очільником МЗС України Дмитром Кулебою запевнив у підтримці українського народу, але про засоби протиповітряної оборони, які потрібні для захисту від іранських дронів, не згадав.

Тим часом лідер ізраїльської опозиції Беньямін Нетаньягу в коментарях американським телеканалам припустив, що може допомогти озброїти Україну проти Росії, якщо його оберуть прем'єр-міністром. Зокрема, він сказав, що “розгляне це, коли прийде на посаду”.

Згадуючи про використання Росією безпілотників-смертників іранського виробництва проти України, Нетаньягу попередив, що вони також можуть нести загрозу Ізраїлю та країнам Заходу.

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