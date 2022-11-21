Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мер російської Чити заявив, що їде воювати до України

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
839
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мер російської Чити заявив, що їде воювати до України

Фото: Associated Press

Мер заявив, що ухвалив рішення вирушити на війну до України як військовий.

Міський голова російського міста Чита Олександр Сапожніков пішов у відставку і заявив, що їде воювати проти України, своє рішення пояснив тим, що він не може "залишатися осторонь доленосної битви".       

Про це Сапожніков написав у своєму Telegram.  

"Я прийняв рішення вирушити туди, де сьогодні потрібний найбільше – до зони "спеціальної військової операції". Як десантник із бойовим досвідом, як громадянин, я не можу залишатися осторонь доленосної битви нашої Батьківщини за право на майбутнє, яке ми отримали від наших предків. Мій обов'язок і моє покликання знову стати на захист нашої країни", - заявив чиновник.

Відомі окупанти на війні проти України

Окрім звичайних російських загарбників до України нібито на війну приїжджають відомі росіяни, що загалом виглядає як піар. 

Так, нещодавно стало відомо, що російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська 2014 року, нібито приїхав до України на війну. Проте, як говорять експерти, Гіркін насправді перебуває навіть не в тилу на фронті, а в одній з областей Росії.

У перші місяці повномасштабного вторгнення глава Чечні Рамзан Кадиров теж публікував відео, заявляючи, що він нібито перебуває в Україні, однак точного підтвердження цієї інформації не було.

Проте Кадиров полюбляє записувати відео і закликати людей йти на війну проти України, водночас лежачи на дивані.

Читайте також:

В очікуванні нової масованої атаки та ракетний потенціал Росії - Юрій Ігнат

В очікуванні нової масованої атаки та ракетний потенціал Росії - Юрій Ігнат

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
839
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація