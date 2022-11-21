Мер російської Чити заявив, що їде воювати до України

Мер заявив, що ухвалив рішення вирушити на війну до України як військовий.

Міський голова російського міста Чита Олександр Сапожніков пішов у відставку і заявив, що їде воювати проти України, своє рішення пояснив тим, що він не може "залишатися осторонь доленосної битви".

Про це Сапожніков написав у своєму Telegram.

"Я прийняв рішення вирушити туди, де сьогодні потрібний найбільше – до зони "спеціальної військової операції". Як десантник із бойовим досвідом, як громадянин, я не можу залишатися осторонь доленосної битви нашої Батьківщини за право на майбутнє, яке ми отримали від наших предків. Мій обов'язок і моє покликання знову стати на захист нашої країни", - заявив чиновник.

Відомі окупанти на війні проти України

Окрім звичайних російських загарбників до України нібито на війну приїжджають відомі росіяни, що загалом виглядає як піар.

Так, нещодавно стало відомо, що російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська 2014 року, нібито приїхав до України на війну. Проте, як говорять експерти, Гіркін насправді перебуває навіть не в тилу на фронті, а в одній з областей Росії.

У перші місяці повномасштабного вторгнення глава Чечні Рамзан Кадиров теж публікував відео, заявляючи, що він нібито перебуває в Україні, однак точного підтвердження цієї інформації не було.

Проте Кадиров полюбляє записувати відео і закликати людей йти на війну проти України, водночас лежачи на дивані.

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