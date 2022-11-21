Мэр российской Читы заявил, что едет воевать в Украину

Мэр заявил, что принял решение отправиться на войну в Украину как военный.

Городской глава российского города Чита Александр Сапожников ушел в отставку и заявил, что едет воевать против Украины, свое решение объяснил тем, что он не может "оставаться в стороне от судьбоносной битвы".

Об этом Сапожников написал в своем Telegram.

"Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужно больше всего — в зону "специальной военной операции". Как десантник с боевым опытом, как гражданин, я не могу оставаться в стороне судьбоносной битвы нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Моя обязанность и мое призвание снова встать в защиту нашей страны", — заявил чиновник.

Известные оккупанты на войне против Украины

Кроме обычных российских захватчиков в Украину, якобы на войну, приезжают известные россияне, что в целом выглядит как пиар.

Так, недавно стало известно, что участвовавший в оккупации Крыма и захвате Славянска 2014 года российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) якобы приехал в Украину на войну. Однако, как говорят эксперты, Гиркин действительно находится даже не в тылу на фронте, а в одной из областей России.

В первые месяцы полномасштабного вторжения глава Чечни Рамзан Кадыров тоже публиковал видео, заявляя, что он якобы находится на Украине, однако точного подтверждения этой информации не было.

Однако Кадыров любит записывать видео и призывать людей идти на войну против Украины, при этом лежа на диване.

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