Хто може замінити диктатора Путіна – російський історик розповів

Кремлівський диктатор Володимир Путін ще восени 2021 року почав пошуки наступника, але невдачі на полі бою затьмарюють його майбутнє.

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев поки вважається найбільш ймовірним претендентом на пост президента Російської Федерації – він представляє найвпливовішу групу російської еліти – "клан чекістів".

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей.

"Не всі, але більшість силових фракцій орієнтуються на цей клан. Їх підтримує навіть частина цивільних фракцій, хоч і невелика. Більше ніхто не сміє і заїкнутися про свої амбіції, тому що розуміє – якщо заїкнеться, то це буде останнє, що він скаже. Якщо ти про це скажеш сьогодні, то завтра ти можеш потрапити в яке-небудь дивне ДТП. Наприклад, у Стремоусова на тілі чотири ножових рани, але загинув він в результаті ДТП", - говорить історик.

За його словами, "кухар Путіна" і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на даний момент працює над створенням нової політичної партії.

"Пригожин – політик кризового часу. У нього і ресурси для кризового часу, і мислить він в цих категоріях. Він користується популярністю серед частини середнього офіцерства. Вони кажуть, що їм потрібні такі лідери. Це робить його і впливовим, і небезпечним", - упевнений Соловей.

І хоча, за словами експерта, Пригожин навряд чи стане наступним російським президентом – "так далеко він не піде", але він зможе вплинути на те, хто стане наступником Путіна.

Зміна влади в Росії: думки експертів

Публіцист та ексдепутат Держдуми Олександр Невзоров вважає, що в Росії немає опозиційних лідерів, які могли б очолити країну після повалення путінського режиму. Невзоров також допускає, що Володимир Зеленський міг би стати президентом Російської Федерації.

"Виникає чорна діра на місці майбутнього лідера… За реальної відсутності лідера на цих просторах не виключено, що Україні доведеться поділитися. Річ у тім, що на дуже великих поствоєних територіях більш значущої, сильнішої, реальнішої фігури та перевіреної у справі фігури, ніж Зеленський, не буде", - вважає публіцист.

Політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що Володимир Путін збирається передати владу. Цей процес він хоче запустити ще цього року, якщо все буде вдало для нього.

"Зараз претендент номер один – Дмитро Патрушев (міністр сільського господарства РФ. – ред.), син Миколи Патрушева. Претендентами, але не такими сильними, як Патрушев, можна розглядати Мішустіна та Собяніна. Може, хто іще хоче, але ці люди будуть зараз про це мовчати для збереження життя та свободи", – заявив Соловей.

Аналітик Олексій Їжак, говорить, що найбільш вірогідний сценарій зміни влади в Російській Федерації може бути такий, як був під час розпаду Радянського Союзу: спочатку керована зміна влади та політики, яка через низку обставин вийде з-під контролю.

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