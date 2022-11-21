Навіщо Путін задобрює російських військових блогерів: пояснення аналітиків

Російські військові блогери не просто підтримують війну проти України – вони стають групою з окремим голосом всередині Росії.

Аналітики з Інститут вивчення війни проаналізував дії президента Росії Володимира Путіна стосовно військових блогерів, яких він нібито захищає і підтримує "незалежність публікацій".

Про це йдеться у звіті ISW, який опублікували сьогодні, 21 листопада.

На основі зібраних даних інститут повідомляє, що Путін захистив військових блогерів від нападів Міноборони і їхню незалежність, незважаючи на те, що він посилює утиски і цензуру по всій Росії.

"Російські військові блогери не просто підтримують війну – вони стають групою з окремим голосом всередині Росії. Однак вони не є повністю відокремленими від російської влади.

Окремі з них зараз наразі обіймають офіційні посади в Кремлі. Путін підвищив деяких відомих блогерів з великою кількістю підписників, щоб охопити націоналістичну аудиторію, до якої вони звертаються, і, що найважливіше - не допустити, щоб ця група відвернулася від путінізму", - зазначають аналітики.

В інституті стверджують, що Путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій блогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації російського населення на війну. Ці два явища пов'язані між собою.

Нагадаємо, у Росії після пошкодження Кримського мосту вперше пролунала критика президента Володимира Путіна з боку військових блогерів. Російські військові блогери і пропагандисти однаково закликали Кремль відновити удари по українській інфраструктурі і при цьому не закликали Росію застосувати тактичну ядерну зброю проти України.

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