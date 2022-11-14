Звільнення Херсона: росіяни вірять, що "доброго правителя" Путіна підводять зрадники

Російському диктатору потрібно зберегти свою підтримку, тому він міг наказати деяким пропагандистам придушити критику виходу військових РФ з Херсона.

Диктатор РФ Володимир Путін доручив пропагандистам на державних телеканалах применшувати наслідки виходу з Херсона.

Чим для путінського режиму в Росії обернеться втеча військ із Херсону пишуть журналісти видання The Washington Post.

Не так давно Путін особисто обіцяв докласти всіх зусиль для того, щоб утримати окуповане місто. Прапор міста вивішували на урочистостях у російській Держдумі.

Також читайте Після поразки на Херсонщині Путін визначив нові цілі для своїх військ в Україні - ISW

З іншого ж боку, для більшості росіян Путін досі є "патріотичним, добрим, цареподібним правителем, якого часом підводять зрадники та некомпетентні чиновники" ― і втрата Херсона цього одразу не змінить. Особливо з огляду на те, як старанно російський диктатор дистанціювався від подій на Херсонщині: того дня, коли втратили обласний центр, єдиною його публічною появою були відвідини московського Центру мозкових і нейронних технологій.

Втім, хоч більшість росіян може й надалі підтримувати Путіна ― ця підтримка все примарніша з боку російських "військових блогерів", багатіїв та політичної еліти. Один із бізнесменів на умовах анонімності заявив, що дуже сподівався на можливі мирні переговори: цю тему в останні тижні активно просували російські чиновники, згадували про неї і в США.

За словами аналітика Андрія Колеснікова з Фонду Карнегі, Путін стає все більш схожим на Сталіна в останні роки правління: як і той, нинішній диктатор все частіше приймає рішення одноосібно, нікому не довіряючи. Однак, за словами інших опитаних виданням аналітиків російського походження, якщо путін зрозуміє, що навіть після мобілізації російські війська так само неефективні та зазнають жахливих втрат ― він може погодитись на мир з умовою повернути Україні всі захоплені території, окрім Криму.

Пропагандистська машина зробить свою роботу, і Кремлю вдасться пояснити росіянам необхідність такого кроку.

Звільнення Херсонщини

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів — під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде зупинено. Кожного російського військовослужбовця, який чинитиме опір, буде знищено. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі — негайно здатися в полон", — йдеться в заяві.

Українським військам ще доведеться зачищати місто від росіян. Укріплення росіян на лівому березі розташовані доволі близько до тих територій, які вони залишили на правому березі.

В Інституті вивчення війни вважають, що російські військові більше не мають можливості утримувати правий берег Дніпра.

Зеленський за 13 листопада: відновлення на звільненій Херсонщині, запеклі бої на Донбасі, саміт G20

Читайте також: