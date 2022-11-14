Освобождение Херсона: россияне верят, что "доброго правителя" Путина подводят предатели

Российскому диктатору нужно сохранить свою поддержку, поэтому он мог приказать некоторым пропагандистам подавить критику выхода военных РФ из Херсона.

Диктатор РФ Владимир Путин поручил пропагандистам на государственных телеканалах преуменьшать последствия выхода из Херсона.

Чем для путинского режима в России обернется бегство войск из Херсона пишут журналисты The Washington Post.

Не так давно Путин лично обещал приложить все усилия для того, чтобы удержать оккупированный город. Флаг города вывешивали на торжествах в российской Госдуме.

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С другой стороны, для большинства россиян Путин до сих пор является "патриотическим, добрым, цареподобным правителем, которого подводят предатели и некомпетентные чиновники" ― и потеря Херсона этого сразу не изменит. Особенно учитывая, как усердно российский диктатор дистанцировался от событий на Херсонщине: в тот день, когда потеряли областной центр, единственным его публичным появлением было посещение московского Центра мозговых и нейронных технологий.

Впрочем, хотя большинство россиян может и дальше поддерживать Путина ― эта поддержка все более призрачна со стороны российских "военных блоггеров", богачей и политической элиты. Один из бизнесменов на условиях анонимности заявил, что очень надеялся на возможные мирные переговоры: эту тему в последние недели активно продвигали российские чиновники, упоминали о ней и в США.

По словам аналитика Андрея Колесникова из Фонда Карнеги, Путин становится все более похожим на Сталина в последние годы правления: как и тот, нынешний диктатор все чаще принимает решение единолично, никому не доверяя. Однако, по словам других опрошенных изданием аналитиков российского происхождения, если пути поймут, что даже после мобилизации российские войска так же неэффективны и понесут ужасные потери – он может согласиться на мир с условием вернуть Украине все захваченные территории, кроме Крыма.

Пропагандистская машина проделает свою работу, и Кремлю удастся объяснить россиянам необходимость такого шага.

Освобождение Херсонщины

11 ноября Минобороны сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии. В центре города подняли украинский флаг.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут остановлены. Каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели — немедленно сдаться в плен", — говорится в заявлении.

Украинским войскам еще придется зачищать город от россиян. Укрепления россиян на левом берегу расположены довольно близко к территориям, которые они оставили на правом берегу.

В Институте изучения войны считают, что у российских военных больше нет возможности удерживать правый берег Днепра.

Зеленский за 13 ноября: восстановление на освобожденной Херсонщине, ожесточенные бои на Донбассе, саммит G20

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