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Естонія продовжить тренувати українських військових - міністр

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Естонія продовжить тренувати українських військових - міністр

Фото: Associated Press

Рєзніков провів переговори зі своїм естонським колегою.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що програми навчання для українських військових в Естонії будуть продовжуватися. 

Про це голова Міноборони написав у Twitter.

"Я вдячний нашим естонським друзям за їхню потужну підтримку! Вони стоять на нашому боці. Програми навчання для української армії в Естонії продовжуватимуться", - додав він.

Голова відомства зауважив, що провів розмову з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. До слова, естонський колега відвідував українських захисників на тренувальній базі.

"Сскористався нагодою, щоб привітати наших воїнів, які незабаром закінчать свій курс і вирушать до районів бойових дій", - написав Резніков.

Нагадаємо, також Резніков повідомляв, що уряд Хорватії погодився тренувати українських військових на своїй території.

Зараз українські військові проходять підготовку за кордоном. Наших захисників тренують у Польщі, Німеччині, Великій Британії та інших європейських державах.

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Дата публікації
Перегляди
123
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