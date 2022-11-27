Естонія продовжить тренувати українських військових - міністр

Рєзніков провів переговори зі своїм естонським колегою.
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що програми навчання для українських військових в Естонії будуть продовжуватися.
Про це голова Міноборони написав у Twitter.
"Я вдячний нашим естонським друзям за їхню потужну підтримку! Вони стоять на нашому боці. Програми навчання для української армії в Естонії продовжуватимуться", - додав він.
Голова відомства зауважив, що провів розмову з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. До слова, естонський колега відвідував українських захисників на тренувальній базі.
"Сскористався нагодою, щоб привітати наших воїнів, які незабаром закінчать свій курс і вирушать до районів бойових дій", - написав Резніков.
Нагадаємо, також Резніков повідомляв, що уряд Хорватії погодився тренувати українських військових на своїй території.
Зараз українські військові проходять підготовку за кордоном. Наших захисників тренують у Польщі, Німеччині, Великій Британії та інших європейських державах.
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