Естонія почне встановлювати у своїх містах сирени: що відомо

Перші системи оповіщення про загрозу з'являться вже наприкінці цього року.

В Естонії почнуть встановлювати сирени, які сповіщатимуть про загрозу.

Про це повідомляє естонська телерадіомовна компанія ERR.

Перші сирени планують встановити у Таллінні та околицях столиці до кінця 2022 року. Надалі систему розширять і інші великі населені пункти. У планах встановити системи у 22 населених пунктах країни до літа 2023 року.

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Сирени вмикатимуть у разі військової загрози, великих катастроф та надзвичайних ситуацій. Передбачається, що системи встановлюватимуться на стінах високих споруд, таких як телекомунікаційні щогли, труби тощо.

Договір на купівлю сирен центр інформаційних технологій МВС країни та Рятувальний департамент Естонії уклали зі словацькою компанією Telegrafia. На створення системи сповіщення про загрозу за допомогою сирен естонська влада виділила 4,5 млн євро.

Нагадаємо, 18 жовтня парламент Естонії визнав керівний режим в Російській Федерації терористичним. "За" проголосували 88 депутатів.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що хотів би бачити Володимира Путіна у пеклі за всі скоєні ним злочини. За його словами, війна Росії - це геноцид українців. Тож Рейнсалу наголосив, що Німеччині та країнам Заходу варто наростити зусилля щодо постачання до України військових засобів та запровадити жорсткіші санкції проти РФ.

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