Вся справа в титулах: принцеса Мері підтримала королеву Маргрете II, а син та онук - висловили невдоволення

Минулого тижня королева Данії Маргрете II, яка зараз є королевою, яка править найдовше в Європі, оголосила, що позбавляє титулів принців та принцес дітей свого молодшого сина принца Йоахіма.

Згідно із заявою королеви діти її молодшого сина принца Йоахіма — принци Ніколай і Фелікс (народжені від першої дружини Олександри), а також принц Генрік та принцеса Афіна (народилися у другому шлюбі з принцесою Марі) від 1 січня 2023 року більше не носитимуть титули принців та принцес, але збережуть титули графа чи графині де Монпеза та свої місця у лінії наступності.

Принц Йоахім вже висловився з цього приводу публічно, заявивши, що незадоволений рішенням матері позбавити титулів її онуків.

Також висловилася дружина старшого сина королеви – кронпринца Фредеріка – кронпринцеса Мері. Вона підтримала рішення монархині і заявила, що їхні із Фредеріком четверо дітей також не можуть зберегти свої титули назавжди.

Кронпринцеса Мері з чоловіком Фредеріком та дітьми / Фото: Getty Images

Однак поки що всі четверо дітей старшого сина королеви – принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент та принцеса Жозефіна залишаються зі своїми титулами.

Мері запитали про титул її племінників, коли вона була присутня на відкритті 6-ї Міжнародної молодіжної конференції "Переосмислити психічне здоров'я молоді".

"Я можу зрозуміти, що це важке рішення і дуже важко його ухвалити. Зміни можуть бути важкими і можуть справді нашкодити. Але це не означає, що рішення є неправильним", — заявила вона журналістам Hello!

Також читайте Король Чарльз III все ще думає: діти Сассекських можуть і не отримати титули

А також додала: "Коли настане час, ми також подивимося на титули наших дітей. Сьогодні ми не знаємо, який вигляд матиме королівський дім за часів Крістіана або коли час Крістіана (старшого сина пари) почне наближатися".

Висловився і старший син принца Йоахіма - принц Ніколай. Виданню Ekstra Bladet хлопець заявив, що він "дуже засмучений" і "спантеличений" заявою своєї бабусі. "Усій моїй родині і мені, звичайно, дуже сумно", — сказав він. "Ми, як заявили мої батьки, шоковані цим рішенням і від того, як швидко воно було ухвалено. Я дуже здивований тим, чому це має відбуватися саме так".

Принц Йоахім з дружиною Марі та дітьми / Фото: Getty Images

Принц Ніколай, який є моделлю та дефілював на показі Дому Dior, заявив, що був проінформований про рішення лише за кілька днів до того, як новина стала надбанням громадськості.

Принц Ніколай / Фото: Getty Images

Читайте також: