Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження еволюції людини

У Стокгольмі почався Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі цьогорічні лауреати престижної нагороди.

За традицією, почався він з оголошення володарів нагороди у галузі фізіології чи медицини.

Цього року Нобелівську премію отримав Сванте Паабо з формулюванням "його відкриття щодо геномів вимерлих гомінід та еволюції людини".

"Завдяки своєму новаторському дослідженню Сванте Паабо здійснив щось, здавалося б, неможливе: секвенував геном неандертальця, вимерлого родича сучасної людини. Він же зробив сенсаційне відкриття раніше невідомої Денисовської людини. Паабо також виявив, що передача генів відбулася від цих нині вимерлих гомінід до Homo sapiens після міграції з Африки близько 70 тисяч років тому. Цей древній потік генів до сучасних людей має фізіологічне значення сьогодні, наприклад, впливаючи на те, як наша імунна система реагує на інфекції", - йдеться в заяві.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

Нагадаємо, торік Нобелівська премія з медицини дісталася за відкриття рецепторів дотику і температури.

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