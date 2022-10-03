Питання майбутнього Росії поки залишається відкритим, є два варіанти - ГУР МО

Майбутнє президента РФ вже визначене, а для Росії є два варіанта розвитку подій.

Фінал президента РФ Володимира Путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться, а от питання майбутнього Росії залишається відкритим.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в інтерв'ю УНІАН.

"Це фіаско. Чи буде це політичне фіаско, чи буде воно у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту або суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. А ось питання майбутнього Росії поки залишається відкритим", - вважає Юсов.

За його словами, або Росія зможе очиститися від диктатури і переформатуватися, відійшовши від усіх окупованих територій і спробувати якось "відкатати назад". Або РФ розпадеться і поневолені народи колоніальної імперії отримають можливість створення незалежних держав.

"Можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської Росії, далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив "колективний Путін" і дійсно схиблений диктатор", - додав Юсов.

З кожним новим рівнем ескалації, з кожною новою хвилею мобілізації, з кожним новим відсотком падіння рейтингу Путіна, або, безумовно, новими успіхами Збройних Сил України зі звільнення окупованих територій, ця "партія миру" в середині Росії, безумовно, буде посилюватися, зазначив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, у Хабаровському краї РФ розгорівся скандал. Тих, кого забрали на війну, хоч вони не підпадають під критерії, повернули додому. А військкома звільнили з роботи за "перегинання".

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