Вопрос будущего России пока остается открытым, есть два варианта – ГУР МО

Будущее президента РФ уже определено, а для России есть два варианта развития событий.

Финал президента РФ Владимира Путина уже определен и о его будущем речь не идет, а вот вопрос будущего России остается открытым.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в интервью УНИАН.

"Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско, будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице – это уже другая история. А вот вопрос будущего России пока остается открытым", – считает Юсов.

По его словам, либо Россия сможет очиститься от диктатуры и переформатироваться, отойдя от всех оккупированных территорий и попытаться как-то "откатать назад". Или РФ развалится и порабощенные народы колониальной империи получат возможность создания независимых государств.

"Можно констатировать, что среди военно-политического руководства, особенно среди бизнес-элиты сегодняшней путинской России, далеко не все в восторге от той каши, которую заварил "коллективный Путин" и действительно помешанный диктатор", — добавил Юсов.

С каждым новым уровнем эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных Сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта "партия мира" внутри России, безусловно, будет усиливаться, отметил ГУР МО Украины.

Напомним, в Хабаровском крае РФ разгорелся скандал. Тех, кого забрали на войну, хотя они не подпадают под критерии, вернули домой. А военкома уволили с работы за "перегиб".

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