Жену Виктора Павлика трижды оштрафовали: "Не берите с меня пример"

Жена украинского певца Виктора Павлика рассказала, что ее трижды оштрафовали. Екатерина призналась, почему.

Блогерша Екатерина Репьяхова поделилась неприятными новостями.

Жена певца Виктора Павлика призналась, что ее трижды оштрафовали. А все потому, что она нарушила правила дорожного движения. Последний штраф Екатерине выписали вчера, 2 октября.

"В "Дії" снова показывает штрафы ПДД. Зашла и очумела. Не берите с меня пример. Три штрафа", — поделилась блогерша.

Екатерине Репьяховой выписали штраф / Фото: instagram.com/repyahovakate

В частности, в Instagram-stories Екатерина опубликовала фото, на которых показала, как оплатила все три штрафа.

"Как-то так", — коротко прокомментировала Репьяхова.

Екатерине Репьяховой выписали штраф / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно другой блогерше Даше Квитковой тоже выписали штраф. Знаменитость спешила из-за границы домой и нарушила ПДД. Даша превысила скорость, и ее остановили полицейские. За нарушение ПДД блогерше выписали штраф.

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