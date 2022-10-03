Дружину Віктора Павліка тричі оштрафували: "Не беріть з мене приклад"

Дружина українського співака Віктора Павліка розповіла, що її тричі оштрафували. Катерина зізналась, чому.

Блогерка Катерина Реп'яхова поділилася неприємними новинами.

Дружина співака Віктора Павліка зізналась, що її тричі оштрафували. А все тому, що вона порушила правила дорожнього руху. Останній штраф Катерині виписали вчора, 2 жовтня.

"У "Дії" знову показує штрафи ПДР. Зайшла і очманіла. Не беріть з мене приклад. Три штрафи", - поділилася блогерка.

Катерині Реп'яховій виписали штраф / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зокрема, в Instagram-stories Катерина опублікувала фото, на яких показала, як оплатила всі три штрафи.

"Якось так", - коротко прокоментувала Реп'яхова.

Катерині Реп'яховій виписали штраф / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно іншій блогерці Даші Квітковій теж виписали штраф. Знаменитість поспішала з-за кордону додому, тож порушила ПДР. Даша перевищила швидкість, і її зупинили поліціянти. За порушення ПДР блогерці виписали штраф.

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