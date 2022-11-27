Россия не была готова к такому нападению: бывший офицер КГБ назвал предпосылки победы Украины в войне

Захватить одну из крупнейших европейских стран с населением в 40 млн. и удержать ее невозможно.

Бывший офицер КГБ назвал главу Кремля Владимира Путина "конченым безумцем" и перечислил его просчеты по войне против Украины.

Об этом проживающий в Канаде офицер КГБ СССР в отставке Владимир Попов сказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Украина победит в войне с Россией, нападение на нее – просчет президента РФ Владимира Путина. (...) Чтобы начать эту войну, нужно было просто сойти с ума, по моему глубокому убеждению. Ну, прежде всего не было для этого оснований и у Путина, и в России. И без того, так сказать, беззастенчиво захватили Крым и восток Украины. Это прежде всего, по моему мнению, имперские путинские амбиции", – сказал Попов.

По словам Попова, Россия не была готова к масштабному нападению на Украину. Движение на Киев эксофицер КГБ назвал "шараханьем" без четкой программы действий, расчета на то, что Украина будет оказывать такой решительный и мужественный отпор.

"Безусловно, был расчет на слабость Украины как таковой – и экономики, и армии, – как казалось российскому руководству, в том числе и самому Путину. И поэтому все это безумие началось", – отметил Попов.

Он подчеркнул, что сейчас Украина одерживает победу и, безусловно, победит. Он напомнил, что во время наступления обычно наступающая сторона должна иметь преимущество по всем показателям, начиная с живой силы, по меньшей мере, в три раза, а на момент вторжения России в Украину в войска обеих сторон "приблизительно был паритет".

"И захватить одну из крупнейших европейских стран с 40-миллионным населением... Более того, даже если представить, что этот захват оказался удачным, удержать эту территорию под своим влиянием просто невозможно. Это какие силы нужны... Это просто уехать надо было с ума, что Путин и сделал. Он показал, что он окончен безумец. Иначе никак его не назвать", — сказал Попов.

Он подчеркнул, что Путин не учитывает человеческие жертвы ни Украины, ни России.

По его словам, экономика России тоже падает. Поэтому глава Кремля вскоре "свергнут и проклянут": как украинский народ, так и проживающий на территории России.

Ранее российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский говорил, что Украина получит от США снаряды ATACMS и другое необходимое для победы вооружения.

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