Испания – Германия: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Бундестим постарается реабилитироваться за сенсационное фиаско от японцев в поединке с "Красной Фурией".

В воскресенье, 27 ноября, в матче 2-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу сборная Испании сыграет с Германией.

Поединок состоится на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Кроме испанцев и немцев, в этом квартете также играют Япония и Коста-Рика. Они сойдутся в очном противостоянии также 27 ноября, но раньше – в 12.00 по киевскому времени.

Отметим, что в первом туре Япония сенсационно победила Германию (1:2), а Испания поиздевалась над Коста-Рикой (7:0).

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Где смотреть матч Испания – Германия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будет эксклюзивно транслировать видеосервис MEGOGO.

Также будет доступна прямая радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

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Прогнозы букмекеров на матч Испания – Германия

В предстоящем поединке топовых европейских сборных букмекеры отдают незначительное предпочтение испанцам. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 2,40. Ничья – 3,65. Триумф немцев оценивается в 2,99.

В матчах заключительного тура квартета E, которые пройдут 1 декабря, Испания сыграет с Японией, а Германия сойдется с Коста-Рикой.

В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

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