Испания – Германия: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Бундестим постарается реабилитироваться за сенсационное фиаско от японцев в поединке с "Красной Фурией".
В воскресенье, 27 ноября, в матче 2-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу сборная Испании сыграет с Германией.
Поединок состоится на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Кроме испанцев и немцев, в этом квартете также играют Япония и Коста-Рика. Они сойдутся в очном противостоянии также 27 ноября, но раньше – в 12.00 по киевскому времени.
Отметим, что в первом туре Япония сенсационно победила Германию (1:2), а Испания поиздевалась над Коста-Рикой (7:0).
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Где смотреть матч Испания – Германия
На территории Украины поединок в прямой трансляции будет эксклюзивно транслировать видеосервис MEGOGO.
Также будет доступна прямая радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.
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Прогнозы букмекеров на матч Испания – Германия
В предстоящем поединке топовых европейских сборных букмекеры отдают незначительное предпочтение испанцам. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 2,40. Ничья – 3,65. Триумф немцев оценивается в 2,99.
- В матчах заключительного тура квартета E, которые пройдут 1 декабря, Испания сыграет с Японией, а Германия сойдется с Коста-Рикой.
- В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.
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