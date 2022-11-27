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Испания – Германия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
1398
Время на прочтение
1 мин
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Испания – Германия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 2 тура чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Германии.

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 2-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Испании и Германии.

Команды сыграют на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

В первом туре Испания поиздевалась над Коста-Рикой (7:0), а Германия сенсационно уступила Японии (1:2).

  • В другом матче 2-го тура группы E встретятся Япония и Коста-Рика. Их поединок также состоится 27 ноября, но раньше – в 12.00 по киевскому времени.
  • В заключительном, третьем туре 1 декабря Япония сыграет с Испанией, а Коста-Рика будет противостоять Германии.
  • В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между испанцами и немцами.

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Дата публикации
Просмотры
1398
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