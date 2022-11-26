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Іспанія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
240
Час на прочитання
1 хв
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Іспанія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 2-го туру чемпіонату світу з футболу між збірними Іспанії та Німеччини.

У неділю, 27 листопада, відбудеться матч 2-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Іспанії та Німеччини.

Команди зіграють на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У першому турі Іспанія познущалася з Коста-Рики (7:0), а Німеччина сенсаційно поступилася Японії (1:2).

  • В іншому матчі 2-го туру групи E зустрінуться Японія та Коста-Рика. Їхній поєдинок також відбудеться 27 листопада, але раніше – о 12:00 за київським часом.
  • У заключному, третьому, турі 1 грудня Японія зіграє з Іспанією, а Коста-Рика протистоятиме Німеччині.
  • До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

 До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між іспанцями та німцями.

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Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
240
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