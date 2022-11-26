Іспанія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 2-го туру чемпіонату світу з футболу між збірними Іспанії та Німеччини.

У неділю, 27 листопада, відбудеться матч 2-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Іспанії та Німеччини.

Команди зіграють на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У першому турі Іспанія познущалася з Коста-Рики (7:0), а Німеччина сенсаційно поступилася Японії (1:2).

В іншому матчі 2-го туру групи E зустрінуться Японія та Коста-Рика. Їхній поєдинок також відбудеться 27 листопада, але раніше – о 12:00 за київським часом.

У заключному, третьому, турі 1 грудня Японія зіграє з Іспанією, а Коста-Рика протистоятиме Німеччині.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між іспанцями та німцями.