Терористи не заспокояться: Зеленський попередив про нові ракетні удари РФ

Президент зазначив, що Сили оборони готуються і вся держава готується, що новий тиждень може бути таким самим складним, як і цей, що минає.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти готують нові ракетні удари проти України.

Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення увечері, 27 листопада.

"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки в них є ракети, вони не заспокояться, на жаль", – зазначив він.

Президент закликав українців і надалі допомагати одне одному й дбати про тих, кому найскладніше, – про літніх людей, про сімʼї з дітьми, про тих, у кого війна забрала і дім, і рідних.

Він наголосив, що взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору й є нашою силою.

Зеленський відверто попередив, що тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає.

"Наші сили оборони готуються. Вся наша держава готується. Всі сценарії опрацьовуємо, зокрема з нашими партнерами. І має бути готовою наша з вами єдність. І, будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги.

Всі разом і допомагаючи одне одному ми пройдемо і цей виклик війни – цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, попередній масований ракетний удар по території України РФ завдала 23 листопада.

Внаслідок ракетного обстрілу Києва загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина. Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Загинуло 6 людей.

У всіх регіонах України відбувалися аварійні відключення електрики.

Росіяни випустили по Україні 70 ракет та 5 ударних безпілотників "Ланцет". Українська ППО збила 51 ракету та всі дрони. ТСН.ua зібрав все, що відомо про цю атаку Росії.

Крім того, ТСН.ua зібрав усі найстрашніші терористичні атаки Росії проти мирних українців за 9 місяців повномасштабної війни.