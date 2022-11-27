Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Олександра Заріцька похизувалася новим кольором волосся: "Сама фарбувала"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1330
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олександра Заріцька похизувалася новим кольором волосся: "Сама фарбувала"

Фото: пресслужба гурту KAZKA

Співачка вирішила трохи змінити імідж.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька похизувалася змінами у своїй зовнішності перед підписниками.

Співачка змінила колір волосся і розповіла, що пофарбувала його самотужки, в домашніх умовах. Виконавиця, яка до цього мала русявий відтінок волосся стала холодною брюнеткою. Світлиною із новою зачіскою зірка поділилася в Instagram.

© instagram.com/kazka.band
Фото: instagram.com/kazka.band

"Вперше за всі ці дні вибралась у цивілізацію. До цього — намагалась зловити зв’язок рано вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще я встигла пофарбувати волосся. Сама. Що скажете?" - написала під світлиною Заріцька. 

© instagram.com/kazka.band
Фото: instagram.com/kazka.band

Шанувальники відмітили, що новий образ дуже пасує артистці та написали їй про це у коментарях. 

  • Нереальна!
  • Круто!
  • Яка ви гарненька!

Нагадаємо, нещодавно у відвертому інтерв'ю ТСН.ua Олександра Заріцька розповіла про творчість під час війни та вперше заговорила про свого коханого.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1330
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація