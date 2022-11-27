Олександра Заріцька похизувалася новим кольором волосся: "Сама фарбувала"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька похизувалася змінами у своїй зовнішності перед підписниками.

Співачка змінила колір волосся і розповіла, що пофарбувала його самотужки, в домашніх умовах. Виконавиця, яка до цього мала русявий відтінок волосся стала холодною брюнеткою. Світлиною із новою зачіскою зірка поділилася в Instagram.

Фото: instagram.com/kazka.band

"Вперше за всі ці дні вибралась у цивілізацію. До цього — намагалась зловити зв’язок рано вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще я встигла пофарбувати волосся. Сама. Що скажете?" - написала під світлиною Заріцька.

Фото: instagram.com/kazka.band

Шанувальники відмітили, що новий образ дуже пасує артистці та написали їй про це у коментарях.

Нереальна!

Круто!

Яка ви гарненька!

Нагадаємо, нещодавно у відвертому інтерв'ю ТСН.ua Олександра Заріцька розповіла про творчість під час війни та вперше заговорила про свого коханого.

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