Посли ЄС одноголосно погодили виділення 18 млрд євро для України

Також на зустрічі погодили мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%

Посли країн Європейського союзу одноголосно погодили пакет фінансової допомоги для України в розмірі 18 млрд євро.

Про це повідомляє представництво Чехії у Раді Євросоюзу.

Також на зустрічі послів було погоджено, шо Угорщина зможе використати 5,8 євро млрд, якщо Будапешт виконає 27 попередніх умов, як були висунуті раніше.

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Фінансування для України буде йти регулярними траншами, як кредитування на пільгових умовах.

"Посли ЄС загалом узгодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, мінімальний податок для великих корпорацій у розмірі 15%, затвердження плану Угорщини щодо відновлення та стійкості та угоду про умови", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу все ще не мають єдиної позиції щодо дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Крім того, раніше Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що країни G7 і ЄС допоможуть впровадити реформу містобудування.

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