Євросоюз все ще не має єдиної позиції про дев'ятий пакет санкцій проти РФ – Боррель

Країни Євросоюзу все ще не мають єдиної позиції щодо дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Про це у понеділок, 12 листопада, повідомив у Брюсселі Високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише "Укрінформ".

За його словами, країни ЄС все ще мають відмінності у підходах до пропозицій Єврокомісії про пакет антиросійських санкцій, тож дискусія, яка відбудеться сьогодні в рамках Ради міністрів ЄС із закордонних справ, обіцяє бути напруженою.

"Ця Рада міністрів ЄС буде тривалою і важкою. Ми маємо на порядку денному Іран, ми маємо на порядку денному санкції проти Росії, дев’ятий пакет. Ми все ще не досягли згоди", - заявив Боррель.

Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії

У Брюсселі анонсували новий, дев'ятий пакет санкцій проти РФ. Він міститиме додаткові положення про заборону експорту продукції авіаційної промисловості до Росії. Зокрема, йдеться про двигуни безпілотників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз ввести санкції проти всього, що може допомогти Росії виготовляти ракети, якими вона обстрілює українську інфраструктуру.

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