Маск втратив статус найбагатшої людини в світі за версією Forbes

Мільярдер Ілон Маск втратив перше місце у рейтингу Real Time Billionaires журналу Forbes, натомість тепер лідером є президент Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно та його родина.

По версії видання статки пана Арно оцінюються у $188,6 млрд, тоді як у Маска - $176,8 млрд.

Forbes повідомляє, що за добу Ілон Маск втратив $4,5 млрд, або 2,49% свого статку, тоді як Арно навпаки за цей час збільшив свій статок на $2,7 млрд (+1,44%).

В свою чергу агенство Bloomberg все ще вважає Ілона Маска найбагатшою людиною у світі і оцінує його статок у $168 млрд, а у Арно - $167 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся з критикою до бізнесмена Ілона Маска після того, як для українців стало неможливо зареєструватися у Twitter.

Крім того, ми раніше інформували, що Маск планує нову хвилю звільнень у Twitter, наразі відомо, що найближчі звільнення торкнуться співробітників відділу продажів і партнерств.

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