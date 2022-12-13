14 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 14 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Наума, який був одним з 12 малих пророків. Народився він на території північного Ізраїлю та проповідував, згідно з церковними переказами, в періоді між 727 і 698 рр до н. е.

В ті часи правив цар Єзекія. Саме тоді ж було зруйновано і царство ізраїльське. Святий Наум передбачив падіння Ніневії. В його старозавітній книзі викладено докладний перелік політичних та моральних подій, які вплинули на Ізраїль.

Багато передбачень, які зробив святий Наум щодо падіння Ніневії, збулися. Крім того, він ще й пояснював в своїх книгах, чому саме так сталося. Помер він у віці 45 років, був похований в рідному місті.

Церковне свято 14 грудня — день Філарета Милостивого

Жив Філарет у VIII столітті і виховувався в благочестивій та заможній сім'ї. Однак багатства йому не приносили задоволення. Йому було жаль бідняків, тому завжди намагався їм допомагати. Також не відмовляв у проханнях людям, тому Господь часто випробовував Філарета.

Якось на Пафлагонію напали араби, після чого у Філарета залишився лише будинок, два вола та корова. Хоч втрати були відчутними, святий чоловік віддав спочатку вола, а потім і корову з телятком жителям іншого міста. Потім роздав бідним весь свій одяг та хліб, промовляючи, що в нього і так багато скарбів. За ці діяння Господь повернув Філарету всі його багатства.

Тоді цариця Ірина намагалася знайти своєму сину дружину. Веліла вона зібрати найкрасивіших дівчат царства. Вибрали у підсумку внучку Філарета, як стала царівною. Філарет піднявся ще вище, але не перестав допомагати бідним. Прожив він так до самої смерті, а потім заповів все своє багатство рідним. Всі вони, як і святий, не відмовлялися від допомоги нужденним.

Прикмети 14 грудня

Народні прикмети 14 грудня / Фото: Pexels

північний вітер означає, що будуть сильні морози;

немає снігу — навесні будуть повені;

тепла погода 14 грудня — вся зима такою буде;

яскраво мерехтять зірки — почнеться заметіль.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети радять не виходити цього вечора з дому. А серед православних вірян існує традиція — не дивитися в очі жебраку, коли подаєте милостиню. Не варто їсти, коли щось вчите або читаєте, тому що все забудеться.

Що можна робити завтра, 14 грудня

Люди всією сім'єю йшли на молебен 14 грудня. Діти просили в молитвах святого Філарета, щоб той допоміг їм в навчанні. Також вважалося, що потрібно вчитися, тому що саме цього дня добре засвоюється інформація.

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