Росія завербувала у ПВК "Вагнера" 23 тисячі увʼязнених

Російських увʼязнених, яких завербували у ПВК "Вагнера", кидають у бій в якості "гарматного мʼяса" для штурму українських позицій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що всього у російських вʼязницях у ПВК "Вагнера" вдалось завербувати 23 тисячі людей.

Командування російської армії спокійно використовує їх у якості "гарматного мʼяса", бо їх смерті ніяк не резонують у суспільстві і дозволяють жителям РФ не думати про втрати.

Повідомляється, що з завербованих вʼязнів формують штурмові загони, командування окупантів слідкує за їх діями під час штурмових дій завдяки аеророзвідці.

"При цьому, ці втрати не деморалізують ПВК "Вагнер", адже кваліфікований особовий склад й керівництво не бере участь в штурмі", – зазначають у центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі затримали російського агента, який співпрацював з вагнерівцями та ОМОНом.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олег Жданов розповів про співвідношення артилерії у ЗСУ і окупантів на Бахмутському напрямку.

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