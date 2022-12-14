Астрологічний прогноз на 14 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: зірки дарують людині успіх у всіх сферах життя, тому не існує такої справи, до якої сьогодні не варто було б братися. Місяць особливо схильний до людей творчих, тому їм можна розпочинати роботу над будь-яким проєктом – він принесе не лише славу, а й гроші.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий.

Щасливе каміння дня: циркон, обсидіан, пірит.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні й нетривалі, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно вилучити з раціону жирне, смажене та алкоголь.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть корисної інформації, тож можна сприймати їх, як кумедне кіно – і не більше.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Афоризм дня: "Пройдений шлях і є нагородою" (Стів Джобс).

Ангел-охоронець дня: Асфер – забезпечує фізичну міць.

Магія та містика дня: день сприятливий для магії, пов'язаної з власним домом: так, можна віднаджувати від його порога негативно налаштованих стосовно господарів людей.

Табу дня: необхідно побоюватися будь-якої – навіть незначної – рани: вона може стати причиною зараження крові.

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