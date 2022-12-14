Астрологический прогноз на 14 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: звезды дарят человеку удачу во всех сферах жизни, поэтому не существует такого дела, за которое сегодня не стоило бы браться. Луна особенно благоволит к людям творческим, поэтому им можно начинать работу над любым проектом – он принесет не только славу, но и деньги.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: циркон, обсидиан, пирит.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому можно воспринимать их как забавное кино – и не более того.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Афоризм дня: "Пройденный путь и есть награда" (Стив Джобс).

Ангел-хранитель дня: Асфэр – обеспечивает физическую мощь.

Магия и мистика дня: день благоприятен для магии, связанной с собственным домом: так, можно отваживать от его порога негативно настроенных по отношению к хозяевам людей.

Табу дня: необходимо опасаться любой – даже незначительной – ранки: она может стать причиной заражения крови.

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