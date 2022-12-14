Астрологический прогноз на 14 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: звезды дарят человеку удачу во всех сферах жизни, поэтому не существует такого дела, за которое сегодня не стоило бы браться. Луна особенно благоволит к людям творческим, поэтому им можно начинать работу над любым проектом – он принесет не только славу, но и деньги.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: циркон, обсидиан, пирит.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому можно воспринимать их как забавное кино – и не более того.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Афоризм дня: "Пройденный путь и есть награда" (Стив Джобс).
Ангел-хранитель дня: Асфэр – обеспечивает физическую мощь.
Магия и мистика дня: день благоприятен для магии, связанной с собственным домом: так, можно отваживать от его порога негативно настроенных по отношению к хозяевам людей.
Табу дня: необходимо опасаться любой – даже незначительной – ранки: она может стать причиной заражения крови.
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