14 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 14 декабря, в православном календаре был день памяти святого Наума, который был одним из 12 малых пророков. Родился он на территории северного Израиля и проповедовал, согласно церковным преданиям, в период между 727 и 698 гг до н. е.

В те времена правил царь Езекия. В это время было разрушено и царство израильское. Святой Наум предсказал падение Ниневии. В его ветхозаветной книге изложен подробный перечень политических и моральных событий, повлиявших на Израиль.

Многие предсказания, которые сделал святой Наум по падению Ниневии, сбылись. Кроме того, он еще объяснял в своих книгах, почему именно так произошло. Умер он в возрасте 45 лет, похоронен в родном городе.

Церковный праздник 14 декабря — день Филарета Милостивого

Жил Филарет в VIII веке и воспитывался в благочестивой и богатой семье. Однако богатства ему не доставляли удовольствия. Ему было жалко бедняков, поэтому всегда старался им помогать. Также не отказывал в просьбах, поэтому Господь часто испытывал Филарета.

Как-то на Пафлагонию напали арабы, после чего у Филарета остался только дом, два вола и корова. Хотя потери были ощутимы, святой муж отдал сначала вола, а затем и корову с телятком жителям другого города. Потом раздал бедным всю свою одежду и хлеб, говоря, что у него и так много сокровищ. За эти действия Господь вернул Филарету все его богатства.

Тогда царица Ирина пыталась найти сыну свою жену. Велела она собрать самых красивых девушек царства. Выбрали в итоге внучку Филарета, когда стала царевной. Филарет поднялся еще выше, но не перестал помогать бедным. Прожил он так до самой смерти, а затем завещал все свое богатство родным. Все они, как и святой, не отказывались от помощи нуждающимся.

Приметы 14 декабря

Народные приметы 14 декабря / Фото: Pexels

северный ветер означает, что будут сильные морозы;

нет снега – весной будут наводнения;

теплая погода 14 декабря — вся зима будет такой;

ярко мерцают звезды – начнется метель.

Что завтра запрещено делать

Народные приметы советуют не выходить в этот вечер из дома. А среди православных верующих существует традиция — не смотреть в глаза нищему, когда подаете милостыню. Не стоит есть, когда что-нибудь учите или читаете, потому что все забудется.

Что можно делать завтра, 14 декабря

Люди всей семьей уходили на молебен 14 декабря. Дети просили в молитвах святого Филарета, чтобы тот помог им в учебе. Также считалось, что нужно учиться, потому что именно в этот день хорошо усваивается информация.

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