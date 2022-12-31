У Хмельницькому повідомляють про звуки вибухів

Тривогу в області оголосили о 13:04
У суботу, 31 грудня, у Хмельницькому під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи. У небо піднявся дим.
Про це повідомляють мешканці у Мережі.
Кажуть про декілька вибухів. Втім, офіційної інформації поки немає.
До слова, повітряну тривогу в області оголосили о 13:04. Вона триває понад годину.
Нагадаємо, в Україні о 12:22 почалася повітряна тривого. Спочатку "почервоніли" південні області, останніми західні. очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет.
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