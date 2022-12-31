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У Хмельницькому повідомляють про звуки вибухів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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3651
Час на прочитання
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У Хмельницькому повідомляють про звуки вибухів

Фото: УНІАН

Тривогу в області оголосили о 13:04

У суботу, 31 грудня, у Хмельницькому під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи. У небо піднявся дим. 

Про це повідомляють мешканці у Мережі.

Кажуть про декілька вибухів. Втім, офіційної інформації поки немає. 

До слова, повітряну тривогу в області оголосили о 13:04. Вона триває понад годину. 

Нагадаємо, в Україні о 12:22 почалася повітряна тривого. Спочатку "почервоніли" південні області, останніми західні. очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет.

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Дата публікації
Перегляди
3651
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