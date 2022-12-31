В Хмельницком сообщают о звуках взрывов

Тревогу в области объявили в 13:04
В субботу, 31 декабря, в Хмельницком во время масштабной воздушной тревоги были слышны взрывы. В небо поднялся дым.
Об этом сообщают жители в Сети.
Говорят о нескольких взрывах. Впрочем, официальной информации пока нет.
К слову, воздушную тревогу в области объявили в 13.04. Она длится больше часа.
Напомним, в Украине в 12:22 началась воздушная тревога. Сначала "покраснели" южные области, последние западные. глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.
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