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В Хмельницком сообщают о звуках взрывов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
8257
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницком сообщают о звуках взрывов

Фото: УНИАН

Тревогу в области объявили в 13:04

В субботу, 31 декабря, в Хмельницком во время масштабной воздушной тревоги были слышны взрывы. В небо поднялся дым.

Об этом сообщают жители в Сети.

Говорят о нескольких взрывах. Впрочем, официальной информации пока нет.

К слову, воздушную тревогу в области объявили в 13.04. Она длится больше часа.

Напомним, в Украине в 12:22 началась воздушная тревога. Сначала "покраснели" южные области, последние западные. глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.

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Дата публикации
Просмотры
8257
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