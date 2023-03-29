Понад 120 "прильотів" за добу: загарбники атакували чотири громади Сумщини

У вівторок, 28 березня, загарбники обстріляли шість громад на Сумщині. Росіяни гатили з мінометів, гранатометів і артилерії. У регіоні зафіксували 121 "приліт".

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

Білопільська громада: 90 "прильотів" і 10 "прильотів" із СПГ;

Юнаківська громада: росіяни били з мінометів – 3 "прильоти";.

Зноб-Новгородська громада: обстріл, ймовірно, із САУ – 14 "прильотів";

Есманська громада: загарбники били зі ствольної артилерії – 4 "прильоти".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 березня, відвідав Охтирку, Тростянку і Суми. Лідер країни у вечірньому зверненні відзначив військових, які результативно протистоять ворогу на Донбасі.

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