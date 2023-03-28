29 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 29 березня, в православному календарі день пам’яті мученика Савина Єрмопольського. Жив він у Єгипті в III столітті і навіть правив містом Гермополем (Єрмополем). Однак, коли були гоніння на християн, то йому разом зі сподвижниками довелося втікати з міста. Ховалися вони у віддаленому селищі, але місцеві язичники їх зрадили.

Один з жебраків, якому Савин не раз давав монету чи дві, розкрив місце перебування християн. Мученика схопили і піддали страшним тортурам. Але ні він, ні його оточення не зреклися віри в Христа. Тоді їх стратили — кинули в річку Ніл, де вони померли.

Прикмети 29 березня

Народні прикмети 29 березня / Фото: Pexels

Туман вранці вказує на дощове літо.

Йде сніг чи дощ — чекайте на поганий урожай.

Сонячно і тепло — весна такою ж буде.

Що завтра не можна робити

Триває Великий піст, тому не можна їсти їжу тваринного походження. Не варто сваритися, голосно кричати, лаятися. Бажано також не давати гроші в борг, тому що можна самому стати жебраком. Не викидайте з дому сміття, тому що можна викинути разом з ним і своє щастя.

Що можна робити завтра

Покупки цього дня можете робити сміливо — вони принесуть позитивний результат. А ось всю важку роботу по дому 29 березня жінки намагалися віддати чоловікам.

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