29 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 марта, в православном календаре день памяти мученика Савина Ермопольского. Жил он в Египте в III веке и даже правил городом Гермополем (Ермополем). Однако, когда были гонения на христиан, ему вместе с сподвижниками пришлось бежать из города. Укрывались они в отдаленном поселке, но местные язычники их предали.

Один из нищих, которому Савин не раз давал монету или две, раскрыл место пребывания христиан. Мученика схватили и подвергли страшным пыткам. Но ни он, ни его окружение не отреклись от веры во Христа. Тогда их казнили – бросили в реку Нил, где они умерли.

Приметы 29 марта

Народные приметы 29 марта / Фото: Pexels

Туман утром указывает на дождливое лето.

Идет снег или дождь – ждите плохого урожая.

Солнечно и тепло – весна такой же будет.

Что завтра нельзя делать

Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть пищу животного происхождения. Не стоит ссориться, громко кричать, ругаться. Желательно также не давать деньги взаймы, потому что можно самому стать нищим. Не выбрасывайте из дома мусор, потому что можно выбросить вместе с ним и свое счастье.

Что можно делать завтра

Покупки в этот день можете делать смело – они принесут положительный результат. А вот всю трудную работу по дому 29 марта женщины пытались отдать мужчинам.

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