Несколько взрывов прогремели в Мелитополе

Взрывы были слышны во всех районах города.
В среду утром, 29 марта, во временно оккупированном Мелитополе прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщил городской глава Иван Федоров.
"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся", — отметил он.
Подробностей инцидента от Генштаба ВСУ пока нет.
Напомним, жителей Днепропетровской области предупредили о возможных провокациях россиян. Оккупанты, вероятно, "готовятся" к приезду МАГАТЭ, сообщили в Никопольской РВА.
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