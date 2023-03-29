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Несколько взрывов прогремели в Мелитополе

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3068
Время на прочтение
1 мин
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Несколько взрывов прогремели в Мелитополе

Фото: ТСН.ua

Взрывы были слышны во всех районах города.

В среду утром, 29 марта, во временно оккупированном Мелитополе прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщил городской глава Иван Федоров.

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся", — отметил он.

Подробностей инцидента от Генштаба ВСУ пока нет.

Напомним, жителей Днепропетровской области предупредили о возможных провокациях россиян. Оккупанты, вероятно, "готовятся" к приезду МАГАТЭ, сообщили в Никопольской РВА.

Взрыв в Мелитополе: паника среди оккупантов

Взрыв в Мелитополе: паника среди оккупантов

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Дата публикации
Просмотры
3068
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