Несколько взрывов прогремели в Мелитополе

Взрывы были слышны во всех районах города.

В среду утром, 29 марта, во временно оккупированном Мелитополе прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщил городской глава Иван Федоров.

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся", — отметил он.

Подробностей инцидента от Генштаба ВСУ пока нет.

Напомним, жителей Днепропетровской области предупредили о возможных провокациях россиян. Оккупанты, вероятно, "готовятся" к приезду МАГАТЭ, сообщили в Никопольской РВА.

Взрыв в Мелитополе: паника среди оккупантов