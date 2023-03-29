Кілька вибухів прогриміли в Мелітополі

Вибухи було чутно в усіх районах міста.

У середу вранці, 29 березня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали декілька вибухів.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться", - зазначив він.

Подробиць інциденту від Генштабу ЗСУ поки що немає.

Нагадаємо, мешканців Дніпропетровщини попередили про ймовірні провокації росіян. Окупанти, ймовірно, "готуються" до приїзду МАГАТЕ, повідомили в Нікопольській РВА.

Вибух в Мелітополі: паніка серед окупантів