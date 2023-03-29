Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кілька вибухів прогриміли в Мелітополі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
466
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кілька вибухів прогриміли в Мелітополі

Фото: ТСН.ua

Вибухи було чутно в усіх районах міста.

У середу вранці, 29 березня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали декілька вибухів. 

Про це повідомив міський голова Іван Федоров. 

"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться", - зазначив він. 

Подробиць інциденту від Генштабу ЗСУ поки що немає.

Нагадаємо, мешканців Дніпропетровщини попередили про ймовірні провокації росіян. Окупанти, ймовірно, "готуються" до приїзду МАГАТЕ, повідомили в Нікопольській РВА. 

Вибух в Мелітополі: паніка серед окупантів

Вибух в Мелітополі: паніка серед окупантів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
466
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація