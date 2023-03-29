Кілька вибухів прогриміли в Мелітополі

Вибухи було чутно в усіх районах міста.
У середу вранці, 29 березня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали декілька вибухів.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться", - зазначив він.
Подробиць інциденту від Генштабу ЗСУ поки що немає.
Нагадаємо, мешканців Дніпропетровщини попередили про ймовірні провокації росіян. Окупанти, ймовірно, "готуються" до приїзду МАГАТЕ, повідомили в Нікопольській РВА.
Читайте також: