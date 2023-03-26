Аналитик рассказал, каков предел запасов оружия и техники в РФ

Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что агрессорка Россия пока относительно большой запас оружия. Впрочем, по сравнению с запасами, которые были год назад, они исчерпаны. В настоящее время российская военная промышленность может производить около 900 бронемашин в год: 450 танков и 450 БТР, БМП. Больше – нет.

Такое мнение Гетман высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Это означает, что тот неприкосновенный запас, который в принципе нельзя задействовать в определенных военных операциях, потому что армия останется просто без техники и оружия. Они уже используются. Я думаю, они это прекрасно понимают", — сказал эксперт.

Российская Федерация может производить примерно 20-25 танков в месяц. На складах находится до 15 тысяч танков. Впрочем, поставить на фронт возможно не более 3 тыс., потому что большинство не подлежит расконсервации, простояв 20-50 лет. По словам Гетьмана, в РФ собирают из трех-пяти танков один и отправляют его на линию фронта.

Что касается ракет, то в России могут производить не больше 50 ракет в месяц. Это, в частности, Х-101, "Калибры", "Искандеры" и т.д. Именно поэтому запасы этого типа вооружения у окупантов практически исчерпаны.

"Если сравнивать с запасами до начала войны, то таких у противника осталось не более 15%", — сказал Гетьман.

Эксперт также напомнил, что страна-агрессорка наносит удары не только дальнобойными и высокоточными ракетами, но и переработанными ЗРК – с С-300, С-400.

"Таких ракет у них, к сожалению, несколько тысяч. По разным оценкам, от 5 до 6 тыс. Большой запас у них также планировочных бомб, которые могут стрелять на дальность до 50 км. Сейчас они начали активнее использовать авиацию", — говорит. аналитик.

Гетман считает, что у российских окупантов в данной ситуации есть два сценария: либо мощной атакой завершить эту войну, как они считают, "освободив" Донецкую и Луганскую область, и на этом остановиться, либо попытаться перевести войну в долгосрочную фазу, чтобы успеть пополнить свои запасы оружия.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что у России большой запас авиационных бомб. Их дешевле и быстрее переработать на управляемые, чем производить ракеты. Больше — оккупационная армия испытывает нехватку высокоточного ракетного вооружения.

К слову, русские войска ночью против 24 марта атаковали Сумщину истребителями Су-35. Оккупанты выпустили более 10 управляемых авиабомб. Более десяти управляемых бомб атаковали объекты в области.

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