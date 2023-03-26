Чоловік збив на смерть власну дружину: як це сталося

В Австралії чоловік випадково збив на смерть власну дружину. Трагедія трапилася на парковці.

Про це повідомляє 7 News.

Висадивши жінку з автомобіля, чоловік почав здавати заднім ходом і випадково наїхав на неї.

Співробітники швидкої допомоги, які прибули на місце, не змогли врятувати постраждалу. Жінка померла на місці. Поліція займається розслідуванням події.

Нагадаємо, пасажир автобуса в Лас-Вегасі жорстоко вбив чоловіка, завдавши йому ножових ударів 33 рази. Попри крики жертви про допомогу, водій не зупинив автобус.

Водій збив на смерть пішохода та втік з місця ДТП

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