Чоловік збив на смерть власну дружину: як це сталося

Медики не змогли врятувати жінку.
В Австралії чоловік випадково збив на смерть власну дружину. Трагедія трапилася на парковці.
Про це повідомляє 7 News.
Висадивши жінку з автомобіля, чоловік почав здавати заднім ходом і випадково наїхав на неї.
Співробітники швидкої допомоги, які прибули на місце, не змогли врятувати постраждалу. Жінка померла на місці. Поліція займається розслідуванням події.
Нагадаємо, пасажир автобуса в Лас-Вегасі жорстоко вбив чоловіка, завдавши йому ножових ударів 33 рази. Попри крики жертви про допомогу, водій не зупинив автобус.
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